Британские ученые обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта «Омикрон», и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.

Об этом Reuters со ссылкой на исследование.

Исследователи Оксфордского университета опубликовали в понедельник результаты исследования с проанализированными образцами крови участников, вакцинированных дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N).

В исследовании указано, что пока нет доказательств того, что низкий уровень антител против «Omicron», борющихся с инфекцией, может привести к большему риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у получивших две дозы одобренных вакцин.

— Эти данные важны, но это лишь одна сторона картины. Они рассматривают только нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено, — сказал Мэтью Снейп, профессор Оксфорда.

Как сообщалось, по прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе.