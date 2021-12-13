По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе.
Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В то же время, по его словам, результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.
Также в СНБО прогнозируют, что эпидемическая ситуация в Украине на новогодние и рождественские праздники должна быть стабильной.
Как сообщалось, в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе.
Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В то же время, по его словам, результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.
Также в СНБО прогнозируют, что эпидемическая ситуация в Украине на новогодние и рождественские праздники должна быть стабильной.
Как сообщалось, в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.