По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время, по его словам, результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.

Также в СНБО прогнозируют, что эпидемическая ситуация в Украине на новогодние и рождественские праздники должна быть стабильной.

Как сообщалось, в Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.