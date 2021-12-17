В следующем году Украина получит 50 вертолетов французского производства Aurbus Helicopters, их будут использовать для транспортировки донорских биоматериалов, а также для защиты от лесных пожаров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

— На следующий год у нас очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники.Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters, — написал Денис Монастырский.

Он отметил, что будет построен Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

— Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух сверхважных проектов — «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности», — уточнил Денис Монастырский.

В частности, «Единое аэромедицинское пространство», по его словам, поможет покрыть карту Украины пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Ранее сообщалось, что николаевские конструкторы разработали патрульные катера для полиции Нидерландов.