Словацкая полиция арестовала бывшего премьер-министра Роберта Фицо перед телекамерами за попытку протеста против политики правительства по борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом информирует Dnevnik.

В пятницу полиция в спецодежде штурмовала митинг противников вакцинации, задержав 57-летнего Роберта Фицо, который возглавлял оппозиционную левую популистскую партию «Смер». Экс-премьер был задержан, когда пытался начать акцию протеста с заявления для СМИ.

В связи с пандемией коронавируса в Словакии действует запрет на массовые мероприятия. По словам бывшего главы правительства, правительство использует полицию для ограничения свободы слова, ссылаясь на пандемию в качестве предлога.

Как известно, в понедельник, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко. Отметим, что на сайте Николаевского горсовета указано, что человек с таким же именем и фамилией является помощником депутата Натальи Горбенко. Он является далеко не новым человеком в команде депутата, так как по данным сайта «Посипаки-2» был ее помощником и в прошлом созыве, когда Наталья Горбенко была в партии «Самопомощь».