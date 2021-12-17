Северная Корея продолжает проводить публичные казни, но теперь работает над тем, чтобы сделать их невидимыми для внешнего мира.

Об этом пишет EVZ со ссылкой на данные общественной организации из Сеула.

Рабочая группа по вопросам правосудия в переходный период (TJWG), проанализировала спутниковые снимки и собрала 442 свидетельства о 23 людях, застреленных или повешенных публично с момента прихода Ким Чен Ына к власти в декабре 2011 года.

Перебежчики из Северной Кореи заявили, что казни проходили в строго охраняемых местах, и власти делают все возможное, чтобы предотвратить утечку какой-либо информации. Правозащитники отмечают, что для исполнения смертного приговора в КНДР выбирают места вдали от приграничных районов.

— Более того, наблюдение и контроль за зрителями на этих мероприятиях были усилены, чтобы предотвратить трансляцию информации о публичных казнях за границу, — добавили в организации, сославшись на «усиление международного наблюдения» за нарушениями прав человека в Северной Корее.

Из 23 казней, о которых сообщает TJWG, 21 произошла с применением огнестрельного оружия, а две другие — через повешение. Часто они проходили на глазах у сотен зрителей, f семьи осужденных были вынуждены присутствовать. Семеро из казненных были осуждены за распространение или просмотр видео из Южной Кореи, что было строго запрещено режимом под страхом смерти.

В самой КНДР отвергают все обвинения, называя их ложью беглецов и заявляя, что у них уважают права человека. Эта страна не публикует статистику по смертной казни.

Ранее сообщалось, контрабандиста, который на USB-накопителе транспортировал в Северную Корею сериал Netflix «Игра в кальмара», приговорили к смертной казни.