Страны «Большой семерки» назвали новый штамм коронавируса «Омикрон» главной угрозой глобальной системе здравоохранения. Они призвали все государства мира сотрудничать и обмениваться информацией о новом штамме.
Об этом говорится в совместном заявлении G7, пишет TheБабель.
— Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события [связанные с «Омикроном»] следует рассматривать как серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения, – отметили они.
В этой связи министры отметили важность сотрудничества и обмена информацией. Они считают, что это станет ключом к разрешению ситуации.
— Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцинам и терапевтическим средствам. Они также согласились с ростом важности бустерных кампаний и регулярных тестов с постоянными нефармацевтическими мерами, – говорится в заявлении.
Напомним, что ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма «Дельта» – это может свидетельствовать о том, что он и более заразен.
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Страны «Большой семерки» назвали новый штамм коронавируса «Омикрон» главной угрозой глобальной системе здравоохранения. Они призвали все государства мира сотрудничать и обмениваться информацией о новом штамме.
Об этом говорится в совместном заявлении G7, пишет TheБабель.
— Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события [связанные с «Омикроном»] следует рассматривать как серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения, – отметили они.
В этой связи министры отметили важность сотрудничества и обмена информацией. Они считают, что это станет ключом к разрешению ситуации.
— Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцинам и терапевтическим средствам. Они также согласились с ростом важности бустерных кампаний и регулярных тестов с постоянными нефармацевтическими мерами, – говорится в заявлении.
Напомним, что ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма «Дельта» – это может свидетельствовать о том, что он и более заразен.