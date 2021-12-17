Страны «Большой семерки» назвали новый штамм коронавируса «Омикрон» главной угрозой глобальной системе здравоохранения. Они призвали все государства мира сотрудничать и обмениваться информацией о новом штамме.

Об этом говорится в совместном заявлении G7, пишет TheБабель.

— Министры, глубоко обеспокоенные ростом количества случаев заболевания, согласились с тем, что эти события [связанные с «Омикроном»] следует рассматривать как серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения, – отметили они.

В этой связи министры отметили важность сотрудничества и обмена информацией. Они считают, что это станет ключом к разрешению ситуации.

— Министры отметили важность равного доступа к диагностике, секвенированию генома, вакцинам и терапевтическим средствам. Они также согласились с ростом важности бустерных кампаний и регулярных тестов с постоянными нефармацевтическими мерами, – говорится в заявлении.

Напомним, что ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили, что штамм коронавируса «Омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма «Дельта» – это может свидетельствовать о том, что он и более заразен.