Сенаторы США предоставили резолюцию в поддержку суверенитета Украины, которая жестко критикует действия российских властей.

Об этом заявила сенатор-демократ Джин Шахин.

Женщина политик из Демократической партии и инициировала создание этого документа, который «осуждает нынешнее российское военное наращивание на границе с Украиной как провокационное, опрометчивое и противоречащее установленным международным нормам и подтверждает неизменную поддержку США безопасной, демократической и независимой Украины и право государства выбирать своих собственных лидеров и будущее».

Сенаторы, подписавшиеся под резолюцией, призывают администрацию Джо Байдена помочь Киеву поставками летального оружия для сдерживания агрессивных посягательств Кремля.

— Сейчас, когда Россия размещает более 100 тыс. военных на границе с Украиной, угрожая их свободе и территориальному суверенитету, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, — акцентировал законодатель-республиканец Роб Портман.

Напомним, сенат США принял оборонный бюджет с $300 миллионами поддержки для Украины.