Сенаторы США предоставили резолюцию в поддержку суверенитета Украины, которая жестко критикует действия российских властей.
Об этом заявила сенатор-демократ Джин Шахин.
Женщина политик из Демократической партии и инициировала создание этого документа, который «осуждает нынешнее российское военное наращивание на границе с Украиной как провокационное, опрометчивое и противоречащее установленным международным нормам и подтверждает неизменную поддержку США безопасной, демократической и независимой Украины и право государства выбирать своих собственных лидеров и будущее».
Сенаторы, подписавшиеся под резолюцией, призывают администрацию Джо Байдена помочь Киеву поставками летального оружия для сдерживания агрессивных посягательств Кремля.
— Сейчас, когда Россия размещает более 100 тыс. военных на границе с Украиной, угрожая их свободе и территориальному суверенитету, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, — акцентировал законодатель-республиканец Роб Портман.
Напомним, сенат США принял оборонный бюджет с $300 миллионами поддержки для Украины.
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Сенаторы США предоставили резолюцию в поддержку суверенитета Украины, которая жестко критикует действия российских властей.
Об этом заявила сенатор-демократ Джин Шахин.
Женщина политик из Демократической партии и инициировала создание этого документа, который «осуждает нынешнее российское военное наращивание на границе с Украиной как провокационное, опрометчивое и противоречащее установленным международным нормам и подтверждает неизменную поддержку США безопасной, демократической и независимой Украины и право государства выбирать своих собственных лидеров и будущее».
Сенаторы, подписавшиеся под резолюцией, призывают администрацию Джо Байдена помочь Киеву поставками летального оружия для сдерживания агрессивных посягательств Кремля.
— Сейчас, когда Россия размещает более 100 тыс. военных на границе с Украиной, угрожая их свободе и территориальному суверенитету, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, — акцентировал законодатель-республиканец Роб Портман.
Напомним, сенат США принял оборонный бюджет с $300 миллионами поддержки для Украины.