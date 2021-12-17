В пятницу, 17 декабря, горсовет Николаева выделил Службе автодорог Николаевской области 37 гектаров земли вдоль трассы М-14 — эта территория необходима для строительства отстойника для большегрузного транспорта и объездной дороги, которая станет частью «японского моста» через Южный Буг.

Всего этот проект решения поддержали 33 депутата, передают НикВести.

Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александр Антощук объяснил, что новый отстойник будет находится на расстоянии 4 километров 600 метров до микрорайона Матвеевка.

— Эти 37 гектаров нам необходимы не столько для отстойника, как эта земля нужна для включения в бюджет следующего года, который будем формировать в январе, это для второго этапа строительства объездной дороги вокруг Николаева. Это наша первоочередная задача. На пересечении трассы М-14 и Н-24 будет находиться развязка. Жители, которые сейчас ездят в микрорайон Матвеевка, они видят, что одна полоса забетонирована полностью, а вторая полоса — идет обратным ходом бетонирование. Это от поворота на Матвеевку в сторону Николаева. Почему это происходит именно так сейчас? На этом перекрестке будет находиться развязка, строительство которой предполагается на следующий год, именно объездной дороги, которую называют «японский мост». Стоянка — вторичный вопрос, — рассказал Александр Антощук.

Далее он обрисовал направление новой объездной дороги.

— Если со стороны Матвеевки, то объездная дорога идет к реке, переходит реку, выходит на трассе М-14 на 121 километре. И через лес в том числе. Это новая дорога, которая вообще выносится за пределы города Николаева, — добавил Александр Антощук.

В итоге депутаты поддержали отвод указанного земельного участка.

Как сообщалось в августе, Служба автодорог Николаевской области объявила тендер на разработку проекта строительства транспортной развязки на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» за 3,1 миллиона гривен.

Напомним, что по словам мэра Николаева Александра Сенкевича, все бюрократические процессы, связанные со строительством «Японского» моста в Николаеве, будут завершены в ближайший месяц.

В сентябре прошлого года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал строительство объездной дороги к концу 2020 года. Он также рассказал, что в государственном бюджете на 2021 год предусмотрены деньги на строительные работы.

Верховная Рада Украины в прошлом году внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.

Также напомним, в январе прошлого года министерство получило обновленный отчет «Исследование строительства Николаевского моста в Украине» и проект кредитного соглашения японской компании JICA по строительству нового моста в Николаеве.

Народный депутат Александр Гайду сообщал, что срок завершения работ по корректировке технико-экономического обоснования проекта – сентябрь 2021. Следующий этап – разработка самого проекта строительства, после чего – строительство мостового перехода. Реализация проекта может занять до восьми лет. Предварительная стоимость – 700 миллионов долларов.