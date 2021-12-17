ООО «Технология», фигурирующее в тексте приговора Кировского районного суда в Ростове-на-Дону, где утверждается о наличии 26 тысяч российских военных на Донбассе, связана с близким к Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. В СМИ у него закрепилось прозвище президентского «повара».

Об этом пишут «Ґрати», ссылаясь на Русскую службу BBC.

Издание выяснило, что предприятие по поставкам питания «Технология» прочно связано с Евгением Пригожиным, чьи структуры регулярно зарабатывают на поставках провизии в российские армию, детские сады и школы.

Так, когда «Технология» заключила договор с предприятием российского Минобороны «Военторг» на поставки «муки, консерв и свежих овощей» для регулярной армии, ООО возглавлял приближенный к «повару Путина» человек.

— На момент заключения контракта с «Военторгом» директором «Технологии» был Низами Мирзаев из Петербурга. Мирзаев также занимался охранным бизнесом с Антоном Лоскутовым. В свою очередь, Лоскутов был владельцем и руководителем петербургской охранной фирмой «ОПК», у которой один телефон с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» — одной из главных структур Пригожина, — пересказывают выводы «Би-Би-Си» в издании.

Прежний же владелец охранной фирмы и вовсе возглавлял пригожинский «Конкорд» напрямую.

Ранее сообщалось, суд районного уровня в Ростове-на-Дону обнародовал текст приговора, который изобличает нахождение регулярной армии РФ на территории Украины. Рассматриваемое дело касалось коррупции при поставках провианта в «Л/ДНР».