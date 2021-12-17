Народный депутат Украины Александр Гайду осмотрел спортивную площадку николаевской школы №44, на ремонт которой добился выделения 3,5 миллиона гривен из государственного бюджета.

Деньги субвенции социально-экономического развития нардеп направил на реконструкцию спортплощадки в 2020 году и на сегодняшний день они освоены в полном объеме, сообщает пресс-служба политика.

Указывается, что ещё часть работ будет выполнена за деньги городского бюджету. Для этого управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило торги на завершение реконструкции школьной спортплощадки.

— Деньги на реконструкцию спортплощадки были выделены в 2020 году, и сейчас уже сделана большая часть работ. Но площадка еще не готова на 100%, а потому УКС городского совета объявил еще один тендер для завершения работ. Впрочем, это не мешает тому, что уже сегодня площадка выглядит современно, с удобным для занятий спортом резиновым покрытием. Надеюсь, что работы по реконструкции школьной площадки будут завершены также качественно и быстро, как и были начаты, – говорит Александр Гайду.

Сообщается также, что народный депутат обсудил с директором школы Галиной Харченко вопрос закупки интерактивного оборудования для образовательного учреждения, деньги на которое Александр Гайду привлек из государственного бюджета в 2021 году.

— Директор довольна, что школа вскоре получит интерактивное оборудование, поскольку это поможет сделать учебный процесс интересным, доступным и современным, что, безусловно, положительно повлияет на уровень усвояемости учащимися школьного материала, – рассказал нардеп.

Напомним, народный депутат Украины по 128 округу Александр Гайду сообщил, что подрядчик приступил к работам по ремонту актового и спортивного залов Николаевской общеобразовательной школы №40.