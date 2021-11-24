Подрядчик приступил к работам по ремонту актового и спортивного залов Николаевской общеобразовательной школы №40.

Об этом сообщил народный депутат Украины по 128 округу Александр Гайду на своей странице в Facebook.

— Этого дня николаевская школа №4️0 ждала шесть лет. Ещё недавно писал, что удалось привлечь деньги на капитальный ремонт спортивного и актового зала школы и уже сегодня работники подрядной организации приступили к работам, – написал Александр Гайду.

Нардеп также рассказал, что помимо актового и спортивного залов в школе капитально отремонтируют ещё несколько помещений: малый спортивный зал, раздевалки, санузлы и два холла возле спортзала. На сегодняшний день подрядчик выполняет демонтажные работы и параллельно приступает к отделочным работам.

— Ремонт помещений начался в рамках программы «Способная школа для лучших результатов». Для включения николаевского учебного заведения в эту программу была проведена действительно большая работа, благодаря которой все же удалось привлечь из государственного бюджета 9,6 миллиона гривен на капитальный ремонт актового и спортивного залов. Надеюсь, что вскоре воспитанники и учителя школы №40 не узнают обновленные помещения, которые, к слову, простаивали с 2016 года, – написал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Гайду добился выделения из государственного бюджета 9,6 миллионов гривен на ремонт спортзала и актового зала Николаевской общеобразовательной школе №40. После чего народный депутат посетил учебное учреждение, где пообщался с директором школы Татьяной Липуновой и анонсировал начало ремонтных работ.

Напомним, в 2018 году НикВести писали, что ученики общеобразовательной школы №40 вынуждены заниматься физкультурой в неприспособленном для этого помещении либо вообще заниматься «устно» из-за того, что там уже третий год идет ремонт крыши.