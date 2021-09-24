Нардеп Александр Гайду и глава подкомитета по вопросам местных бюджетов Комитета ВР по вопросам бюджета Арест Саламаха

В Николаевской общеобразовательной школе №40 отремонтируют спортзал и актовый зал по программе «Способная школа для лучших результатов».

Как рассказал на своей странице в Facebook народный депутат Украины Александр Гайду, на капитальный ремонт помещений из государственного бюджета выделили больше 9,6 миллионов гривен.

По его словам, к нему обратилось руководство школы с просьбой отремонтировать актовый и спортивный залы.

— Ко мне неоднократно обращались коллектив учреждения с директором Татьяной Липуновой и просили помочь с ремонтом. Директор сообщила, что у них уже есть разработанный проект ремонта помещений и необходимы лишь средства на финансирование работ. Поэтому, рассмотрев возможные варианты, решил добиться включения этого объекта в проект «Способная школа для лучших результатов», – рассказал Александр Гайду.

Спортзал школы №40

Нардеп также рассказал, что на сегодняшний день уже объявлены торги по капитальному ремонту помещений 40 школы.

— Конечно, пришлось приложить немало усилий для того, чтобы включить школу №40 в перечень тех, которые будут профинансированы в рамках проекта в этом году. Однако эти усилия того стоят – окончательное решение принято и уже объявлены торги на капремонт помещений. В скором времени ученики смогут заниматься спортом в обновленном спортивном зале и демонстрировать свое творчество на сцене обновленного актового зала, – написал нардеп.

Напомним, в 2018 году НикВести писали, что ученики общеобразовательной школы №40 вынуждены заниматься физкультурой в неприспособленном для этого помещении либо вообще заниматься «устно» из-за того, что там уже третий год идет ремонт крыши.