В Николаеве уже в 87 учреждениях образования установили системы видеонаблюдения, в следующем году планируют эту работу закончить еще в 31 учреждении.

Об этом в эфире телеканала «МАРТ» сообщил заместитель Николаевского городского головы Анатолий Петров.

Он уточнил, что в каждой школе устанавливают 2-3 камеры.

— Есть поручение установить системы видеонаблюдения во всех учреждениях образования. Фактически, на сегодня в 87-ми установили, еще в 31 планируется на следующий год. Они будут выведены на систему «Безопасный город». Этим мы сможем открыть все территории учебных заведений для занятий спортом всех жителей города. Целенаправленно отработана программа по оборудованию объектов спортивной инфраструктуры во всех образовательных учреждениях, сказал Анатолий Петров.

Прозвучало, что в мэрии изучают вопрос создания единого центра обработки информации, передаваемой видеокамерами.

Ранее сообщалось, что за два года управление образования усилило безопасность 87 учебных заведений.