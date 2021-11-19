В Николаеве в детских садах, школах и внешкольных заведениях устанавливают системы видеонаблюдения. За два года управление образования усилило безопасность 87 учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Решение о повышении безопасности учащихся и педагогов муниципальный совет по вопросам образования принял еще в 2020 году. Инициировали его сами руководители образовательных учреждений.

В 2020 году система видеонаблюдения была установлена в 25 детских садах и 27 школах, а также в клубе юных моряков, станции юных техников и детском центре внешкольного образования Корабельного района.

В 2021 году безопасность усиливают еще в 32 образовательных учреждениях.

Камеры видеонаблюдения устанавливают на входах, в коридорах и с внешней стороны зданий. Они обеспечивают достаточное качество изображения, чтобы распознавать попадающих на видео лиц.

Такие системы видеонаблюдения дают свои положительные результаты. Об одном из случаев рассказал мэр Александр Сенкевич на своей Facebook-странице.

— В сентябре этого года в здание школы № 6 пытался залезть неизвестный. Подготовился он неплохо: имел при себе ломик, а окно выбрал такое, чтобы подальше от центрального входа и глаз человеческих. К счастью, это произошло уже после того, как в школе установили камеры видеонаблюдения. Так что охранник его вовремя заметил и вызвал полицию, — отметил он.

Как сообщил Александр Сенкевич, в следующем году городские власти планируют начать устанавливать в учебных заведениях комплексные охранные системы.

По информации пресс-службы Николаевского городского совета