Представительство Исламской Республики Афганистан при ООН возглавит Насир Ахмад Фаик. Прежний руководитель Гулям Исхакзай, подавший в отставку, получил кресло при старом демократическом президенте Ашрафе Гани.
Об этом сообщается на официальной странице представительства.
Гулям Исхакзай ушел с должности 15 декабря по собственному желанию. Он объяснил, что принял такое решение из-за того, что власть на его родине перешла в руки талибов.
— Постоянное представительство Исламской Республики Афганистан при ООН сообщает, что Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией как временный поверенный в делах. Миссия продолжит сотрудничать с другими государствами-членами ООН и органами этой международной организации с целью разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане, — заявили в представительстве.
При этом длительный период Гулям Исхакзай всячески отказывался увольняться и утверждал, что он законный представитель Афганистана в отличие от радикалов-талибов. ООН согласилась в подобной позицией и признала его легитимность.
Руководство талибов выступило резко против ООН из-за решения о сохранения должности главы миссии за прежним дипломатом.
— Несправедливо передавать место в ООН любому, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана, — настаивали талибы.
Как сообщалось, талибы разрешили женский протест в Афганистане.
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Представительство Исламской Республики Афганистан при ООН возглавит Насир Ахмад Фаик. Прежний руководитель Гулям Исхакзай, подавший в отставку, получил кресло при старом демократическом президенте Ашрафе Гани.
Об этом сообщается на официальной странице представительства.
Гулям Исхакзай ушел с должности 15 декабря по собственному желанию. Он объяснил, что принял такое решение из-за того, что власть на его родине перешла в руки талибов.
— Постоянное представительство Исламской Республики Афганистан при ООН сообщает, что Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией как временный поверенный в делах. Миссия продолжит сотрудничать с другими государствами-членами ООН и органами этой международной организации с целью разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане, — заявили в представительстве.
При этом длительный период Гулям Исхакзай всячески отказывался увольняться и утверждал, что он законный представитель Афганистана в отличие от радикалов-талибов. ООН согласилась в подобной позицией и признала его легитимность.
Руководство талибов выступило резко против ООН из-за решения о сохранения должности главы миссии за прежним дипломатом.
— Несправедливо передавать место в ООН любому, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана, — настаивали талибы.
Как сообщалось, талибы разрешили женский протест в Афганистане.