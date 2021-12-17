Представительство Исламской Республики Афганистан при ООН возглавит Насир Ахмад Фаик. Прежний руководитель Гулям Исхакзай, подавший в отставку, получил кресло при старом демократическом президенте Ашрафе Гани.

Об этом сообщается на официальной странице представительства.

Гулям Исхакзай ушел с должности 15 декабря по собственному желанию. Он объяснил, что принял такое решение из-за того, что власть на его родине перешла в руки талибов.

— Постоянное представительство Исламской Республики Афганистан при ООН сообщает, что Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией как временный поверенный в делах. Миссия продолжит сотрудничать с другими государствами-членами ООН и органами этой международной организации с целью разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Афганистане, — заявили в представительстве.

При этом длительный период Гулям Исхакзай всячески отказывался увольняться и утверждал, что он законный представитель Афганистана в отличие от радикалов-талибов. ООН согласилась в подобной позицией и признала его легитимность.

Руководство талибов выступило резко против ООН из-за решения о сохранения должности главы миссии за прежним дипломатом.

— Несправедливо передавать место в ООН любому, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана, — настаивали талибы.

Как сообщалось, талибы разрешили женский протест в Афганистане.