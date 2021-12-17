Политик Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 14 января 2022 года. Суд отклонил ходатайство об отмене меры пресечения по подозрению в финансированию терроризма и государственной измене.

Об этом сообщает корреспондент «Ґрат».

Аппелляция не стала рассматривать вариант со снятием домашнего ареста с Виктора Медведчука относительно меры пресечения, которую ему продлили 6 декабря. 12 октября главу фракции «ОПЗЖ» взяли под домашний арест до 7 декабря, позже Печерский районный суд пролонгировал арест до 14 января. Народному депутату угрожает до 15 лет заключения с полной конфискацией имущества в пользу государства.

Однако мерой пресечения был недоволен не только Медведчук, прокуратура требовала ужесточения. Прокурор Юрий Белкин предлагал взять Медведчука под арест с вариантом освобождения под залог в миллиард гривен. Однако это ходатайство также оказалось в числе отклоненных коллегией судей во главе с Игорем Палеником.

Напомним, журналисты команды «Схемы» опубликовали материал про имение судимого по делу о госизмене Виктора Медведчука в Пуще-Водице в Киеве. Несмотря на санкции, которые перекрыли лидеру «ОПЗЖ» все банковские операции, он активно ремонтирует и достраивает свое достояние.