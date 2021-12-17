Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько дал свое объяснение, почему депутатов не обеспечили помещением для работы, хотя обещали это сделать еще в прошлом, 2020 году.
Этот вопрос поднимался в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов поинтересовался, где работать депутатам, если им не выделили помещение согласно регламенту, утвержденному в конце прошлого года.
— До конца апреля 2022 года, — назвал сроки подготовки рабочего места Дмитрий Фалько.
— А почему до конца апреля, — поинтересовался депутат.
— У нас есть несколько помещений, где депутаты могут работать, — ответил секретарь.
Позже он разъяснил, что помещение для депутатов организуют на 2 этаже мэрии, а в течение зимы его подготовят к началу работы и сделают все необходимые условия, оборудовав современной техникой.
— Насчет депутатской комнаты. Такой вопрос существует, но он зависит от многих причин, в том числе и структуры. Во-первых, нам нужно было перенести отдел обращения горожан, нужно было привести его в порядок, это все было связано <...> Оно запланировано (помещение, - прим), — акцентировал член партии «Пропозиция»
Ранее сообщалось, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что попасть в здание мэрии граждане смогут только по системе пропусков.
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Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько дал свое объяснение, почему депутатов не обеспечили помещением для работы, хотя обещали это сделать еще в прошлом, 2020 году.
Этот вопрос поднимался в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов поинтересовался, где работать депутатам, если им не выделили помещение согласно регламенту, утвержденному в конце прошлого года.
— До конца апреля 2022 года, — назвал сроки подготовки рабочего места Дмитрий Фалько.
— А почему до конца апреля, — поинтересовался депутат.
— У нас есть несколько помещений, где депутаты могут работать, — ответил секретарь.
Позже он разъяснил, что помещение для депутатов организуют на 2 этаже мэрии, а в течение зимы его подготовят к началу работы и сделают все необходимые условия, оборудовав современной техникой.
— Насчет депутатской комнаты. Такой вопрос существует, но он зависит от многих причин, в том числе и структуры. Во-первых, нам нужно было перенести отдел обращения горожан, нужно было привести его в порядок, это все было связано <...> Оно запланировано (помещение, - прим), — акцентировал член партии «Пропозиция»
Ранее сообщалось, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что попасть в здание мэрии граждане смогут только по системе пропусков.