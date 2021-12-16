Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что попасть в здание мэрии граждане смогут по системе пропусков.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» 14 декабря, пишут НикВести.

Как известно, на сегодняшний день в городском совете работает система ограничения входа для посетителей и журналистов. Дмитрий Фалько объяснил, что такая мера, в частности, была необходима, чтобы уменьшить количество посторонних в здании мэрии.

— Мое личное отношение к этому: все лекарство и все яд – зависит только от дозировки. Соответственно, такая же ситуация у нас с открытым доступом в городской совет. У нас ходят все кому не попадя – решают какие-то вопросы. Та очень много людей, которые непонятно чем занимаются, некоторых людей я там вижу чаще, чем работников этих органов. Это первый момент, – сказал Дмитрий Фалько.

Он также добавил, что в дальнейшем в здании мэрии Николаева заработает система пропусков, что позволит гражданам при необходимости посещать городской совет.

— Да, у нас действительно были определенные документы, которые указывали на угрозу террористической атаки или с отсылкой на эпидемиологическую ситуацию. Я считаю, что есть определенные кабинеты, в которые нет необходимости всем попадать. Предполагается, что в каком-то конечном этапе это будет система пропусков. Человек, приходя в городской совет, оформляет себе пропуск, называет в какой кабинет ему нужно попасть и идет в него, а не ходит по зданию. Это пока временная мера, – добавил Дмитрий Фалько.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько

Напомним, в начале ноября 2021 года в Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов. Тогда управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков прокомментировал данные ограничения. Он напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения Службы безопасности Украины. Выяснилось, что по их результатам СБУ направила письмо с требованиями контролировать всех посетителей мэрии Николаева. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После чего охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

Позже управляющий делами исполкома Андрей Волков озвучил ещё одну версию, почему ограничили доступ в здание городского совета для журналистов. По его словам, одной из проблем для чиновников является то, что всё сказанное ими превращается в новость, отчего они испытывают дискомфорт и не могут на рабочих совещаниях в присутствии СМИ вести себя также, как в их отсутствие.

В мэрии Николаева также рассказали, что доступ в здание городского совета ограничен в связи с постановлением Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования». В то же время юрист Института Массовой информации Роман Головенко сообщил, что такое постановление не может запрещать доступ гражданам в здание горсовета Николаева, поскольку документ не обнародован

Несколькими месяцами ранее в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов.