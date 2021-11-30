Постановление Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования» не может запрещать доступ гражданам в здание горсовета Николаева, поскольку документ не обнародован.

Об этом сказал юрист Института Массовой информации Роман Головенко, говорится в материале «Медиа-ситуация в Николаеве: Новые правила на доступ в городской совет».

По его словам, что ни один нормативный акт не может регулировать поведение граждан, если он не был обнародован.

— Я ни в одном другом органе не видел, чтобы недопуск в помещение в целом обосновывали этим документом. На нем действительно стоит гриф ДСК, противоречащий части 8 статьи 6 Закона «О доступе к публичной информации», то есть закрытыми должны быть только определенные части документа. Нормативный акт не может регулировать поведение граждан, если он не обнародован (часть 2 статьи 57 Конституции). В мэрии могут существовать специальные комнаты, где обрабатывается информация с ограниченным доступом, но это лишь отдельные закрытые комнаты, а не всё здание в целом», – сказал Роман Головенко.

Напомним, в начале ноября 2021 года в Николаевском городском совете запустили систему ограничения входа для посетителей и журналистов. Тогда управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков прокомментировал данные ограничения. Он напомнил, что в октябре на третьем этаже мэрии проводились учения Службы безопасности Украины. Выяснилось, что по их результатам СБУ направила письмо с требованиями контролировать всех посетителей мэрии Николаева. Теперь они должны будут говорить, к кому именно и по какому вопросу хотят обратиться. После чего охранники записывают эту информацию, звонят представителю мэрии, к которому пришел посетитель, он спускается к пропускному пункту и забирает своего гостя.

Позже управляющий делами исполкома Андрей Волков озвучил ещё одну версию, почему ограничили доступ в здание городского совета для журналистов. По его словам, одной из проблем для чиновников является то, что всё сказанное ими превращается в новость, отчего они испытывают дискомфорт и не могут на рабочих совещаниях в присутствии СМИ вести себя также, как в их отсутствие.

В мэрии Николаева также рассказали, что доступ в здание городского совета ограничен в связи с постановлением Кабинета Министров Украины №939 «Для служебного пользования».

Несколькими месяцами ранее в горсовете велись дискуссии о процедуре допуска работников СМИ в связи с установкой при входе новых турникетов.