Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что его фракция в полном составе готова сложить мандаты. «ОПЗЖ» пойдет на такой шаг, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и запустить процесс досрочных выборов.

Об этом Юрий Бойко сказал во время своего выступления в сессионном зале Верховной Рады 17 декабря.

Нардеп заявил, что на парламент на сегодняшний день исчерпал себя, и украинцы должны избрать новый.

— Этот парламент обречен. Не может существовать парламент, который дистанциировался от людей и не слышит их. Поэтому, наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента для того, чтобы у нас не было 300 депутатов и народ Украины выбрал новый парламент, который будет защищать, отвечать на запросы людей, а не политические амбиции лидеров, которые руководят сегодня «монобольшинством». Мы за то, чтобы парламент был переизбран. Мы за то, чтобы люди избрали новый парламент. Этот парламент исчерпал себя и не имеет большинства. Даешь новый парламент, — заявил Юрий Бойко.

Напомним, Верховная Рада 9-го созыва официально начала работу 29 августа 2019 года.