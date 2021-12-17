Благодаря аренде коммунальной собственности поступления в бюджет Николаевской области увеличились более чем в 3 раза.

Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

— Вопросом аренды коммунального имущества в условиях действия нового закона раньше просто никто не занимался, а в бюджет поступали одни копейки. Поэтому в июне был создан отдел контроля и аренды имущества общей собственности. С начала года по сентябрь среднемесячный доход областного бюджета от передачи в аренду почти 300 объектов коммунального имущества составил лишь 300 тысяч гривен. За три месяца (сентябрь-ноябрь), в первую очередь, благодаря проведению аукционов, поступления за месяц выросли до 488 тысяч гривен, а за ноябрь поступило в областной бюджет 576,0 тысяч гривен, — обратила внимание Анна Замазеева.

За полгода работы отдела контроля и аренды получены следующие результаты:

объявлены 63 аукциона

заключены и продлены 43 договора

средняя месячная арендная плата после проведения аукционов выросла в 3,2 раза

Как отметила Анна Замазеева, наиболее результативными аукционами стали аукционы по аренде аптек в медучреждениях, ритуальных залов, мест под расположение кофейных аппаратов и офисных помещений. Рост арендной платы за аренду аптек составляет 17,5 раз, ритуальных залов — в 4,5 раз, мест под расположение кофейных аппаратов — почти в 20 раз.

— Благодаря нашим специалистам по первым аукционам арендная плата за объект выросла в 17 раз! Именно передача таких объектов является приоритетным направлением в дальнейшем развитии арендных сделок с коммунальным имуществом, — подчеркнула Анна Замазеева.

Кроме того, на депозитный счет областного совета поступил 1 миллион 121 тысяча 800 гривен в качестве гарантии выполнения обязательств арендаторами в сохранение коммунального имущества.

Ранее сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов территориальных громад в программу социально-экономического развития области.