Благодаря аренде коммунальной собственности поступления в бюджет Николаевской области увеличились более чем в 3 раза.
Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.
— Вопросом аренды коммунального имущества в условиях действия нового закона раньше просто никто не занимался, а в бюджет поступали одни копейки. Поэтому в июне был создан отдел контроля и аренды имущества общей собственности. С начала года по сентябрь среднемесячный доход областного бюджета от передачи в аренду почти 300 объектов коммунального имущества составил лишь 300 тысяч гривен. За три месяца (сентябрь-ноябрь), в первую очередь, благодаря проведению аукционов, поступления за месяц выросли до 488 тысяч гривен, а за ноябрь поступило в областной бюджет 576,0 тысяч гривен, — обратила внимание Анна Замазеева.
За полгода работы отдела контроля и аренды получены следующие результаты:
Как отметила Анна Замазеева, наиболее результативными аукционами стали аукционы по аренде аптек в медучреждениях, ритуальных залов, мест под расположение кофейных аппаратов и офисных помещений. Рост арендной платы за аренду аптек составляет 17,5 раз, ритуальных залов — в 4,5 раз, мест под расположение кофейных аппаратов — почти в 20 раз.
— Благодаря нашим специалистам по первым аукционам арендная плата за объект выросла в 17 раз! Именно передача таких объектов является приоритетным направлением в дальнейшем развитии арендных сделок с коммунальным имуществом, — подчеркнула Анна Замазеева.
Кроме того, на депозитный счет областного совета поступил 1 миллион 121 тысяча 800 гривен в качестве гарантии выполнения обязательств арендаторами в сохранение коммунального имущества.
Ранее сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов территориальных громад в программу социально-экономического развития области.
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Благодаря аренде коммунальной собственности поступления в бюджет Николаевской области увеличились более чем в 3 раза.
Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.
— Вопросом аренды коммунального имущества в условиях действия нового закона раньше просто никто не занимался, а в бюджет поступали одни копейки. Поэтому в июне был создан отдел контроля и аренды имущества общей собственности. С начала года по сентябрь среднемесячный доход областного бюджета от передачи в аренду почти 300 объектов коммунального имущества составил лишь 300 тысяч гривен. За три месяца (сентябрь-ноябрь), в первую очередь, благодаря проведению аукционов, поступления за месяц выросли до 488 тысяч гривен, а за ноябрь поступило в областной бюджет 576,0 тысяч гривен, — обратила внимание Анна Замазеева.
За полгода работы отдела контроля и аренды получены следующие результаты:
Как отметила Анна Замазеева, наиболее результативными аукционами стали аукционы по аренде аптек в медучреждениях, ритуальных залов, мест под расположение кофейных аппаратов и офисных помещений. Рост арендной платы за аренду аптек составляет 17,5 раз, ритуальных залов — в 4,5 раз, мест под расположение кофейных аппаратов — почти в 20 раз.
— Благодаря нашим специалистам по первым аукционам арендная плата за объект выросла в 17 раз! Именно передача таких объектов является приоритетным направлением в дальнейшем развитии арендных сделок с коммунальным имуществом, — подчеркнула Анна Замазеева.
Кроме того, на депозитный счет областного совета поступил 1 миллион 121 тысяча 800 гривен в качестве гарантии выполнения обязательств арендаторами в сохранение коммунального имущества.
Ранее сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева инициировала внесение проблемных вопросов территориальных громад в программу социально-экономического развития области.