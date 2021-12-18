Народный депутат Дмитрий Разумков, экс-спикер ВР, заявил, что в Украине могут быть перебои с производством хлеба.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», ссылаясь на письмо Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации «Укрхлебпром», которые обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, пишет УНИАН.

Он отметил, что сегодня «обратился «Укрхлебпром» к президенту и премьеру со следующим письмом: «с просьбой или обеспечить социальную цену на газ, или они остановятся, потому что они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен (речь идет о цене за тысячу кубов, — прим.)».

Дмитрий Разумков отметил, что если посчитать себестоимость хлеба, то «каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить».

По его словам, если цена на газ будет как сегодня, то производители будут «останавливаться и не будут его производить».

— Если мы как аграрное государство перестанем производить хлеб, то это уже коллапс, — сказал Дмитрий Разумков, добавив, что эти вопросы требуют решения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.