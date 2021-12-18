Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов призвал исполнительную власть более эффективно взаимодействовать с депутатами.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Он привел в пример положение Регламента работы городского совета, которое, как указал депутат, не выполняется, а именно ежеквартальные отчеты чиновников о количестве работников и вакансиях.

— Я не согласен во всем обвинять Дмитрия Лазрева по структуре. Право выносить структуру на утверждение советом имеет городской голова. Он это может сделать в любой момент, было бы желание. Единственное, что хочу сказать, взаимодействие исполнительных органов и депутатского корпуса. Вот, мы принимали изменения в Регламент, но у нас есть действующий, там часть 5 статьи 21 говорит о том, что раз в квартал руководители отделов, управлений, структурных подразделений совета предоставляют постоянным комиссиям информацию о количестве работников, вакансиях. Коллеги, вы такое видели раз в квартал? Нельзя обойти депутатов, ведь они принимают решения. Значит, нужно с ними работать, — сказал Станислав Мартиросов.

Напомним, Станислав Мартиросов заявил, что городской голова Александр Сенкевич, его заместители и чиновники-распорядители средств должны нести ответственность за выполнение бюджета города на 2021 год.