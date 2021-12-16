Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов уверен, что городской голова Александр Сенкевич, его заместители и чиновники-распорядители средств должны нести ответственность за выполнение бюджета города на 2021 год.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Отметим, что бюджет на 2021 год депутаты приняли 37 голосами «за» 24 декабря прошлого года. «Против» голосовала вся фракция «ОПЗЖ», после этого устроив демарш. Также за главный финансовый документ проголосовал и Станислав Мартиросов.

— За выполнение решений совета ответственность несут исполнительные органы, главные распорядители средств, городской голова и его заместители. С них и будем спрашивать. Год назад даже не мы предоставили кредит доверия, а горожане, избрав городского голову. Он сказал, что это его команда, это команда исполнительных органов. Мы сказали «ок, работайте». Прошел год, мы будем спрашивать и спрашиваем, как это выполняется, — сказал Станислав Мартиросов.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало декабря департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Как известно, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы средств, выделенных структурному подразделению.

Напомним, 21 октября Николаевский городской совет после полуторачасовой дискуссии принял изменения в бюджет города. Всего депутатам предложили перераспределить около 113 миллионов гривен. Среди них — 30 миллионов для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов перед «Николаевгазом» и около 17,5 миллионов — увеличение расходов на энергоносители по всем бюджетным учреждениям.

Ранее НикВести сообщали, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.