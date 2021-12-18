Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сопредседателя фракции «Европейская Солидарность» Ирины Геращенко.

Как отмечает Ирина Геращенко, это спланированная атака ботов, организованная Офисом президента из-за критических сообщений о власти.

Это – первый прецедент блокирования страницы руководителя фракции украинского парламента.

— Вы будете смеяться, но мне заблокировали Facebook. Впервые за 15 лет, со времен существования моей странички в соцсетях. Случилось это после моей сокрушительной критики «слуг» и коррупционных оборудок вокруг телеканалов «Рада» и «ДОМ», — сообщила Ирина Геращенко.

— Безусловно, это спланированная атака Банковой с ее сетью ботов и троллей, позитивных блогеров и ангажированных экспертов, реакция на мою проактивную оппозиционную позицию, в том числе в соцсетях. Блокировка моей страницы в фб происходит на фоне очередной атаки на лидера оппозиции Петра Порошенко, которому Зеленский пытается вручить очередную повестку. Что ж, пишем жалобу в офис Facebook и продолжаем говорить правду. В телеграмме и инстраграмме, — подчеркнула сопредседатель фракции.

Как ранее сообщила Ирина Геращенко, телеканал «Рада» готовится к новому «распилу» миллионов государственных средств.

— Телеканал «Рада» мелкими буквами на своем сайте объявил об очередном творческом конкурсе с 15 декабря 2021 года по 21 декабря 2021. Обратите внимание, что на самом «новом» телеканале об этом ни слова за все эти дни не прозвучало. Предварительный отбор проектов состоится на четвертый рабочий день следующего рабочего после окончания срока подачи проектов. То есть уже в следующий понедельник, 20 декабря, Банковая руками руководства ВР и искусственного аппарата «распилит» очередные миллионы! Уже официально закрепит в эфире позитивных блогеров под разными фамилиями. А 30 декабря состоится презентация этих проектов, — пишет Ирина Геращенко.

Она обозначила следующие требования:

Работа совета в рамках устава и постановления об освещении деятельности.

Максимальная прозрачность конкурса и привлечение всех возможных участников.

Максимальная прозрачность и профессиональность отбора при участии обновленного редакционного совета. Все остальное – это создание очередного пропагандистского государственного телеканала в непрозрачный.

Напомним, телеканал «Рада» заработает в новом формате — при студии в Кабмине.