Кабмин Украины рекомендовал Николаевской облгосадминистрации в 2022 году с 1 марта по 31 августа реализовать экспериментальный проект по созданию консультационного центра по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Соответствующее постановлении опубликовали на сайте правительства.

Аналогичные рекомендации получили Одесская и Херсонская области.

В частности, предполагается, что указанные центры будут предоставлять консультации по обеспечению соблюдения гарантий защиты прав и свобод ветеранов и членов их семей, проводить анализ информации по проблемным вопросам, а также готовить предложения по их решению.

Кроме того, планируется, что консультативные центры будут координировать взаимодействие между органами исполнительной власти, другими государственными органами и органами местного самоуправления, общественными объединениями ветеранов, волонтерскими и другими общественными объединениями, волонтерами, предприятиями, учреждениями при решении вопросов обеспечения гарантий защиты прав и свобод защитников и их семей.

Следует отметить, что деятельность экспериментальных консультационных центров будет изучаться для дальнейшего применения и масштабирования лучших практик.

Сегодня депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Сергей Танасов призвал городскую власть обратиться к облсовету и облгосадминистрации с просьбой отказаться от приватизации и передать городской общине здание бывшей филармонии по улице Маршала Василевского, 55. Он предложил отремонтировать здание и обустроить там жилье для военнослужащих.