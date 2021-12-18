Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская Солидарность» Сергей Танасов призвал городскую власть обратиться к облсовету и облгосадминистрации с просьбой отказаться от приватизации и передать городской общине здание бывшей филармонии по улице Маршала Василевского, 55.

Об этом речь шла в субботу, 18 декабря, в ходе презентации проекта бюджета города на 2022 год, передают НикВести.

Депутат предложил отремонтировать здание и обустроить там жилье для военнослужащих.

— На ближайшей сессии областной совет будет выставлять на продажу здание в центре города. Это между Чкалова и Пограничной, 1000 квадратов. За полтора миллиона. Хочу, чтобы городская власть обратилась с предложением, чтобы областной совет и глава облгосадминистрации сняли этот вопрос с повестки дня. Потом рассмотрели возможность передачи этого здания в коммунальную собственность городского совета. Чтобы мы провели реконструкцию и отдали под жилье военным, — предложил Сергей Танасов.

На это первый вице-мэр Виталий Луков сказал, что он не владеет информацией об этом объекте.

— Есть протокол, ваш вопрос записали, ответ получите, — прокомментировал Виталий Луков.

Площадь этого здания — 1000 квадратных метров, земельный участок также 1000 квадратных метров. Областной совет планирует его продать за 1,5 миллиона гривен.