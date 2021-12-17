Депутат Николаевского областного совета, бывшая глава облсовета Виктория Москаленко призвала депутатов на ближайшей сессии не поддерживать проект решения о продаже бывшего здания областной филармонии за 1,5 миллиона гривен.

Своим мнением она поделилась в Facebook.

Во-первых, Виктория Москаленко усомнилась, что здание продают по рыночной цене. Во-вторых, она предложила такие объекты реализовывать на открытых аукционах, а не, как она указала, по «схеме».

— На сессию 21 декабря выносится вопрос о продаже этого здания за 1,5 миллиона гривен. Фактически, это стоимость двухкомнатной квартиры, но площадь этого здания — 1000 квадратных метров, земельный участок также 1000 квадратных метров. Это улица Маршала Василевского, 55. Я в шоке от того, что депутатам, извините, подсовывают этот вопрос, чтобы мы нажали кнопки. У меня есть сомнения, что это рыночная цена... Естественно, областная государственная администрация нам подает этот проект. Понимаю, что тут уже все решили, подается как аренда, сделали улучшения арендаторы, но я не увидела никаких улучшений, которые сделали на полмиллиона гривен, а так говорится в проекте решения. Облгосадминистрация ничего интересного кроме продажи не предложила. Более того, это здание не в таком состоянии, чтобы продавать за мизерную цену… Это схема, когда берут в аренду помещение, договор подписали еще в 2019 году с ОГА, естественно, депутаты не знали об этом. Считаю, что это здание нужно выставлять на аукцион, это будет честно и справедливо. На аукционе пусть купит тот, кто предложит большую цену, — отметила Виктория Москаленко.

Отметим, что на сайте областного совета в разделе «Проекты решений сессий», действительно, имеется документ с названием «Перечень объектов общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, подлежащих приватизации в 2021 году». Там обозначены два объекта, один из которых — здание бывшей филармонии.

В проекте решения сказано, что здание находится в аренде у ФЛП Лисенко, этот же предприниматель и претендует на приватизацию.

До этого Виктория Москаленко считает, что проект бюджета области на 2022 год был подготовлен «на скорую руку», а также без учета мнения депутатов и жителей громад. Депутат считает предложенный проект «бюджетом проедания», а не развития.

Напомним, 15 декабря, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций не согласовали проект решения сессии «Об областном бюджете на 2022 год», объяснив это «отсутствием баланса» в главном финансовом документе.