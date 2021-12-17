Депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко считает, что проект бюджета области на 2022 год был подготовлен «на скорую руку», а также без учета мнения депутатов и жителей громад. Депутат считает предложенный проект «бюджетом проедания», а не развития.

Об этом Виктория Москаленко заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Депутат возмутилась тем фактом, что на развитие области в 2022 году предусмотрено всего 19 миллионов гривен. Эти деньги, по словам Виктории Москаленко, направят на разработку технической документации реконструкции двух областных больниц.

— Если проанализировать проект бюджета, который есть сегодня, то те расходы, которые нам предлагают — абсолютно не обоснованы. Такое впечатление, что бюджет сделан на скорую руку. Например, есть 19 миллионов на развитие. И куда они тратятся? Все эти средства направляются УКСу (Управление капитального строительства, — прим.) на два проекта — на бумагу (на разработку документации, — прим.). Не может техническая документация стоить таких средств, тем более на реконструкцию (двух областных больниц, — прим.), — возмутилась Виктория Москаленко.

По мнению Виктории Москаленко целесообразнее тратить средства не на реконструкцию больниц, а на улучшение качества медицинских услуг — за счет повышения зарплат медикам и закупки нового оборудования.

Она также отметила, что больше 60 миллионов уйдут коммунальным учреждениям только на оплату расходов за энергоносители.

— Бюджет развития сегодня — это 19 миллионов гривен! Это означает, что политика формирования сегодня бюджетных потребностей идет сегодня абсолютно по процессу проедания. Я еще не выучила весь бюджет, но что я уже могу четко сказать: за счет чего повысились расходы? За счет тарифной политики. Об этом все молчат, но 60+ миллионов по учреждениям здравоохранения, образования — это только за энергоносители. Это баснословная сумма. Сегодня власть об этом говорить не будет, потому что это не выгодно. Бюджетные поступления остаются, кстати, на том же уровне, что были в этом году — миллиард, — заявила Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко предполагает, что после того, как проект бюджета не был согласован профильной комиссией облсовета, его все же поставят на голосование в день сессии — 21 декабря.

— Необходимо учитывать мнение депутатов, общин. Там (в проекте бюджета, — прим.) ничего не учтено. Там только расходы на содержание наших коммунальных учреждений — и все. Но, как я отметила, поддержка врачей, закупка оборудования, социально-экономическое развитие — этого нет. Я надеюсь, что какие-то правки будут, но вряд ли. Зная практику, его просто внесут в зал. Возможно, через президиум, — отметила Виктория Москаленко.

Напомним, 15 декабря, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций не согласовали проект решения сессии «Об областном бюджете на 2022 год», объяснив это «отсутствием баланса» в главном финансовом документе.