Украина просит США предоставить ей системах противовоздушной обороны Patriot на фоне угрозы нового нападения России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

В то же время у Джо Байдена все еще взвешивают, стоит ли Киеву присылать дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и др.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что отправка еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Москвой как провокационные действия.

Однако США не исключают отправку дополнительного вооружения, что во время выступления 17 декабря Джейк Салливан подтвердил публично. Единственное, чего, считают собеседники телеканала, не будет делать Вашингтон – это не станет размещать свои войска в Украине.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.