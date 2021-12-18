Россия и США ни о чем не договаривались кулуарно по Украине, об этом свидетельствует тот факт, что Москва передала Вашингтону проект договора о невступлении в НАТО.

Такое заявление в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 17 декабря сделал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он пояснил, что в противном случае Кремль не публиковал бы подобных документов.

Политик напомнил о слухах, согласно которым Украину якобы «слили» и американцы согласились, что страна не станет членом НАТО.

— Именно наличие этого документа четко свидетельствует, что американцы сказали россиянам: Украина и НАТО сами определятся, когда страна станет членом НАТО. Именно его наличие означает, что Россия и США ни о чем не договорилась. В противном случае такой документ не понадобился бы, — подчеркнул Арсений Яценюк.

По его словам, наличие проекта договора свидетельствует также о страхе России, что Украина рано или поздно станет членом Альянса.

Бывший премьер выразил уверенность, что ни США, ни НАТО не подпишут этот документ.

— Наши перспективы по НАТО реальны. А Россия так и останется в изоляции, нового перераспределения мира не будет, — подытожил Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.