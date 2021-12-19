Россия и Беларусь провели патрулирование границ, в нем участвовали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС и многофункциональные истребители СУ-30СМ Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны 18 декабря.

Ведомство опубликовало в Telegram 40-секундный ролик с бомбардировщиком и двумя истребителями. Дата и другие подробности патрулирования не приводятся.

В прошлом месяце истребители России и Беларуси дважды проводили патрулирование белорусской границы - 25 и 30 ноября. В белорусском Минобороны говорили, что патрулирование проводится, в частности, из-за участившихся полетов разной авиации вблизи госграницы республики.

Ранее в Беларуси оппозиционного блогера Сергея Тихановского посадили в колонию на 18 лет. Именно он запустил протестную волну беларусов в начале прошлого года.