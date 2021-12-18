В МИД РФ назвали «неуместными» требования США и НАТО к России по поводу «определенных мер на ее территории».

Под этими мерами подразумевается отвод российских войск от границ Украины и деэскалация ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».

Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, например ненападение на Украину и других действий, замминистра сказал: «Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как, по сути, так и по форме такого рода требования».

Рябков подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят.

— Все соответствующие гарантии мы предоставили, когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году, — подчеркнул Сергей Рябков.

Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Великобритания обязались гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

В начале 2014 года Россия аннексировала АР Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове. Также она проводит гибридную агрессию против Украины в Донбассе. При этом Россия не признает, что является стороной конфликта на востоке Украины.

Накануне в Госдепартаменте США состоялся специальный брифинг для прессы старшего должностного лица администрации по дипломатическому взаимодействию с Украиной, темой которого стала эскалация напряжения на украинской границе.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.