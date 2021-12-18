Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал нардепов не поддерживать предоставление телеканалу «Дом» возможности осуществлять эфиры на негосударственном языке на всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Относительно недопустимости принятия этого законопроекта с соответствующими поправками Кремень обратился к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

— Напомню, что согласно статье 24 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного телерадиоорганизации вещают на государственном языке, — сказал Тарас Креминь.

По словам Тараса Креминя, обязательный (минимальный) объем вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций отдельных категорий устанавливается законом О телевидении и радиовещании и должен составлять не менее 75%.

— Не соответствует конституционному статусу как единого государственного языка применения режима двуязычия в публичном пространстве путем смешивания украинского языка с любым другим, в частности когда телевизионное вещание или радиовещание в звуковой форме осуществляется одновременно на двух языках - украинском и другом, что не только является нарушением права гражданина Украины на получение информации на государственном языке, но и приводит к сужению пространства употребления украинского языка, подрывает изнутри саму его систему, искажает ее структуру, создает почву для ее внутреннего разложения, обусловливая ее упадок, — заявил Тарас Креминь, цитируя вывод Конституционного суда.

Среди прочего, языковой омбудсмен обратил внимание на выводы Конституционного суда, о том, что обеспечение функционирования государственного украинского языка во всех сферах общественной жизни является обязанностью государства.

— Поэтому предостерегаю народных депутатов Украины от нарушения Конституции и законов Украины и нивелирования государственного статуса украинского языка, как сегодня, так и в дальнейшей своей деятельности. Ведь по заключению КС Украины угроза украинскому языку и его статуса как единого государственного языка равносильно угрозе национальной безопасности Украины и самому существованию Украинского государства, — подчеркнул он.

В повестку дня заседания Верховной Рады внесен законопроект № 4487, поправками к которому предлагается в эфире телеканала «Дом» осуществлять показ передач и фильмов на негосударственном языке на всей территории Украины.

Также Тарас Креминь хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.