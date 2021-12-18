Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений, это так называемый «ресурсный» законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений» № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

Предусматривается индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.

Документ предусматривает:

повышение отдельных ставок экологического налога;

введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС;

установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

При этом документ содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечения поддержки бизнеса.

Также закон освобождает на 15 лет новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках специального режима налогообложения. При этом ко второму чтению из документа изъяли норму требования залога на период обжалования налогового уведомления-решения.

«Ресурсный» закон устанавливает ограничение списания убытков крупными плательщиками на прибыль. В частности, ущерб учитывается до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно и освобождает производителей домашней птицы, кроме кур, от налога на прибыль. Кроме того, предусмотрено обложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога. Эта норма не распространяется на наследство.

До 2025 года «ресурсный» закон продлил льготы по рассрочке НДС на импорт оборудования. Кроме того, документ позволяет принять участие в налоговой амнистии госслужащим, не выполнявшим публичных функций с 2010 года.

Согласно закону, освобождение от НДФЛ доходов по реализации собственно выращенной продукции теперь зависит не от размера земельного участка, а от размера полученного дохода. Для освобождения от налогообложения он должен превышать 12 минимальных зарплат.

Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что местные налоги и сборы хотят повысить с 1 января 2023 года, но «это не будет какая-то катастрофическая величина».