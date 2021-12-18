Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос относительно тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.
Об этом пишет Украинская правда.
УП: Зачем Илья Павлюк тайно заезжает в Офис президента? Чем он вообще занимается у вас, какие вопросы решает?
Зеленский: К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет.
УП: А чем Илья Павлюк занимается у вас в Офисе, он исполняет какие-нибудь обязанности?
Зеленский: Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в Офис?
Отметим, что журналисту не удалось поставить вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.
Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса президента на Банковой.
Ранее Украинская правда показала тайные визиты Ильи Павлюка на Банковую в своем материале. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис в боковой въезд.
Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.
Напомним, ранее были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.
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Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос относительно тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.
Об этом пишет Украинская правда.
УП: Зачем Илья Павлюк тайно заезжает в Офис президента? Чем он вообще занимается у вас, какие вопросы решает?
Зеленский: К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет.
УП: А чем Илья Павлюк занимается у вас в Офисе, он исполняет какие-нибудь обязанности?
Зеленский: Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в Офис?
Отметим, что журналисту не удалось поставить вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.
Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса президента на Банковой.
Ранее Украинская правда показала тайные визиты Ильи Павлюка на Банковую в своем материале. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис в боковой въезд.
Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.
Напомним, ранее были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.