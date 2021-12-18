Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос относительно тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.

Об этом пишет Украинская правда.

УП: Зачем Илья Павлюк тайно заезжает в Офис президента? Чем он вообще занимается у вас, какие вопросы решает?

Зеленский: К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет.

УП: А чем Илья Павлюк занимается у вас в Офисе, он исполняет какие-нибудь обязанности?

Зеленский: Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в Офис?