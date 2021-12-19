Верховная рада приняла документ во втором чтении 14 декабря, за него проголосовали 285 депутатов, сообщает Офис президента .

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны.

— Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц, — говорится в сообщении.

Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.

Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:

гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;

иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Напомним, ранее были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.