На Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Ранения получил боец ВСУ, пишут в утренней сводке штаба сил ООС.

Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Отмечается, что в районе населенного пункта Широкино противник привлек беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Южного враг вел огонь трижды, используя минометы калибра 82 миллиметров и стрелковое оружие. В сторону Водяного был совершен обстрел с минометов калибром 82 миллиметров.

Возле Троицкого вражеские войска дважды применяли минометы калибра 82 миллиметра и станковые противотанковые гранатометы, а возле Новозвановки открывали огонь из гранатометов разных систем.

По состоянию на 7 часов утра, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.