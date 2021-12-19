Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».

Об этом сообщается на сайте ОП.

Указано, что данный закон регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».

Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений, это так называемый «ресурсный» законопроект.