Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».
Об этом сообщается на сайте ОП.
Указано, что данный закон регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».
Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений, это так называемый «ресурсный» законопроект.
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине».
Об этом сообщается на сайте ОП.
Указано, что данный закон регулирует налоговые условия специального правового режима «Дия City».
Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений, это так называемый «ресурсный» законопроект.