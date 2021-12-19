В партии «Народный Фронт» заявили, что нынешнее правительство Украины «довело страну до энергетического кризиса».

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Указано, что ресурс Страна.ua, который члены «Народного Фронта» назвали прокремлевским, распространил ложную информацию. Якобы фирма, импортирующая электроэнергию из Беларуси, связана с бывшим соратником Арсения Яценюка. Эту информацию подхватил ряд других ресурсов.

— Заявляем, что упоминание фамилии Яценюка в связи с импортом электроэнергии из Беларуси — это ложь и преднамеренная манипуляция, как и десятки аналогичных фейков, которые распространялись против Арсения Яценюка. Импортом электроэнергии из Белоруссии, которую контролирует Путин, занимается Владимир Зеленский. Он и его правительство довели страну до энергетического кризиса. Страна без газа, угля и электроэнергии. Страна, которая после 2014 года завоевала свою свободу и энергетическую независимость от России! Зеленский возвращает Украину в лоно российского энергетического диктата, — написали в публикации.

В «Народном Фронте» убеждены, что СБУ и НАБУ должны возбудить уголовное производство по факту государственной измены, злоупотребления властью и коррупции высших должностных лиц при принятии решения об импорте белорусской электроэнергии.

Члены политсилы также подчеркнули, что бывший нардеп от «Народного Фронта» Андрей Иванчук уже два с половиной года не состоит в партии и не имеет никакой связи ни с ней, ни с ее лидером.

— Требуем от СМИ прекратить манипулирование и распространение этой преднамеренной политтехнологической лжи, — заключили в «Народном Фронте».

Ранее Арсений Яценюк заявил, что Россия и США ни о чем не договаривались кулуарно по Украине, об этом свидетельствует тот факт, что Москва передала Вашингтону проект договора о невступлении в НАТО.