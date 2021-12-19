Сенат Соединенных Штатов заключил соглашение о подтверждении около трех десятков кандидатов на должности послов и руководящие должности Госдепартамента, предусматривающее, среди прочего, принятие санкций против «Северного потока-2».

Об этом пишет Экономическая правда.

Издание отмечает, что заключенными договоренностями положен конец тупиковой ситуации между республиканцем Тедом Крузом и лидером демократического большинства Чаком Шумером.

Круз тормозил утверждение Сенатом кандидатур на дипломатические должности в связи с решением администрации Байдена отменить санкции против газопровода.

По словам двух источников, Круз согласился снять ограничения с 32 человек в обмен на голосование в Сенате в начале января за закон о санкциях против «Северного потока-2», против которого США выступают, но решили не вводить санкции, чтобы сохранить отношения с Германией.

В рамках соглашения Круза с Шумером Сенат США проголосует до 14 января за введение санкций в отношении «Северного потока-2».

Напомним, вице-канцлер ФРГ назвал Северный поток-2 ошибкой.