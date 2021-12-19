Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 её военных, взятых в плен во время столкновений в спорных приграничных районах 16 ноября.
Об этом информирует Европейская правда.
Азербайджан передал Армении пленных военных 19 декабря. Сначала информация распространилась в азербайджанских СМИ, затем её подтвердили и в Ереване, опубликовав имена освобожденных военнослужащих.
Это стало возможным по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.
— Это важный гуманитерный жест, свидетельствующий о взаимном желании усилить доверие, как мы и обсудили в Брюсселе. ЕС способствовал трансферу (военных) в Ереван, — написал в своем Twitter Шарль Мишель.
Рейс с пленными сопровождал спецпредставитель ЕС по делам Южного Кавказа и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Ранее президент Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву относительно возможности включения в процесс освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев, в частности, крымских татар.
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 её военных, взятых в плен во время столкновений в спорных приграничных районах 16 ноября.
Об этом информирует Европейская правда.
Азербайджан передал Армении пленных военных 19 декабря. Сначала информация распространилась в азербайджанских СМИ, затем её подтвердили и в Ереване, опубликовав имена освобожденных военнослужащих.
Это стало возможным по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.
— Это важный гуманитерный жест, свидетельствующий о взаимном желании усилить доверие, как мы и обсудили в Брюсселе. ЕС способствовал трансферу (военных) в Ереван, — написал в своем Twitter Шарль Мишель.
Рейс с пленными сопровождал спецпредставитель ЕС по делам Южного Кавказа и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Ранее президент Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву относительно возможности включения в процесс освобождения незаконно удерживаемых Россией украинцев, в частности, крымских татар.