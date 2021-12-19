Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых «зон влияния».

Об этом он заявил в интервью Journal de Dimanche, пишет Новое Время.

— Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, это совсем неверное направление, — пояснил Йенс Столтенберг.

По его словам, главными темами для обсуждения с РФ должны быть меры по укреплению доверия, контролю над вооружением, прозрачности военных учений и снижению напряженности.

Напомним, ранее в России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО «отмахнется» от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.