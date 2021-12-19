В России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО «отмахнется» от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает российское агентство РИА новости.

— И вот сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться, и мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо «заболтать». Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания контругроз, — сказал Александр Грушко в эфире пропагандистского канала.

Требования России — положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет, в частности Украины.

— То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему, — сказал Александр Грушко.

Работник МИД РФ заявил, что в данном случае российская сторона изложила «все очень честно, открыто на бумаге». При этом не забыл унизить, оскорбить и, конечно, пригрозить войной зарубежным «партнерам».

— И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения - бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену военного противостояния. Опять же, мы это проходили, — добавил он.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.