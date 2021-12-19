Депутат Николаевского горсовета Татьяна Домбровская и народный депутат Елена Мощенец вручили приятные сюрпризы детям ко Дню Святого Николая.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что визит политика с коллегами из фракции прошел в рамках движения «ЗеЖінки».

— Пусть праздник войдет в каждую душу. Мы посетили с подарками «Николаевский центр социально-психологической реабилитации детей», где находятся 105 детей. Самые приятные ощущения — уделять внимание маленьким детям. Солнце, вышедшее на небе в эти минуты, озарило еще большим теплом этот день, — поделилась Татьяна Домбровская.

Напомним, в конце ноября в Николаеве открылась художественная выставка против гендерно-обусловленного насилия. Организатором мероприятия в Николаеве выступала глава фракции «Слуга Народа» в городском совете, лидер движения «Зе!Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская.