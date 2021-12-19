Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко считает «предложения» России относительно договора с США о «гарантиях безопасности» заявкой на новое распределение мира.

Об этом пишут на сайте «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко призвал международных партнеров и украинские власти со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Владимира Путина.

— Обнародованные московскими властями в прошлую пятницу «предложения» относительно договора с Соединенными Штатами о «гарантиях безопасности» очень бы хотелось назвать бессмысленными и проигнорировать. Признать лишний раз доказывающими болезненные амбиции Кремля на вершителя судьбы мира. Как собственно и все остальные тамошние «предложения». Если бы только эти заявления все больше не напоминали «мирные предложения», периодически звучавшие во второй половине 30-х годов прошлого столетия из нацистского Берлина. Похоже, имперская болезнь прогрессирует и в Кремле, — написал Петр Порошенко.

Он убежден, что «публичный демарш Кремля — не что иное, как реваншистская неоимперская заявка на новое распределение мира, очерчение новых распределительных линий буквально по границам бывшего СССР как «исключительной московской сферы влияния».

— В Кремле, видимо, забыли, что Советского Союза уже больше тридцати лет не существует. Там почему-то поверили, что могут претендовать на «новую Ялту» и «Ялту-2». Такое обострение маниакальной тоски путинского режима к восстановлению СССР, — считает пятый президент.

Он также отметил, что ядерное оружие, которое Кремль считает «главным тузом в бревне» — это, прежде всего, ответственность, а не средство шантажа.

— Кремлевские прихоти «гарантий безопасности», как теперь видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за пределы двусторонних отношений США-РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – первым, – добавил лидер «Европейской Солидарности».

Политик призвал украинские власти «не прятаться в карпатских горах».

— Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах. Именно сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития, – написал Петр Порошенко.

Он предостерег — любые переговоры по любым гарантиям безопасности с Москвой могут состояться при четком и безапелляционном согласии Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, выводе всех оккупационных войск с территории Украины, возвращении контроля над границей.

— Пока этого не произошло, какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира. Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматуму Кремля, подтвердить принципиальную позицию относительно неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны, – призвал лидер партии.

Он считает, что Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровье — Молдове, Абхазия и Южная Осетия — Грузии, а Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах.

— Опыт Украины с 2014 года доказывает, что противостоять кремлевскому давлению можно и нужно. Тем более, если мы хотим оставаться свободными в свободном цивилизованном мире, способном защитить свои демократические ценности. Украина победит — победит свободный мир, — резюмировал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что политик отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.