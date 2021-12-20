Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал всячески поддерживать Украину на фоне российской вооруженной агрессии. Он заявил о готовности Литвы предоставить украинской стороне летальное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Необходимо всячески поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в частности передать Украине летальное оружие, — заявил Адвидас Анушаускас во время пресс-конференции в Рукле.

Однако литовский министр не стал вдаваться в подробности и раскрывать, о каком именно летальном оружии он говорит.

— Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и также производитель и поставщик, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Германией по разблокированию закупки Киевом вооруженных систем для противостояния российской агрессии через Агентство НАТО по поддержке и поставке.