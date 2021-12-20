Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал «очень маловероятным» сценарий, по которому его страна отправит свои войска защищать Украину от российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Spectator, передает hromadske.

Бен Уоллес также выразил сомнение, что в Украину отправит свои войска и кто-нибудь из союзников Великобритании.

— Это факт, что она (Украина, — прим.) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается послать войска в Украину, чтобы бросить вызов России... Мы не должны обманывать людей по поводу того, что мы делаем, — сказал министр.

Однако ранее он неоднозначно высказывался по поводу такой идеи. К примеру, Уоллес заявлял, что Великобритания может использовать «оборонительный потенциал» против Владимира Путина.

Великобритания стала уже не первой страной, прокомментировавшей возможность отправки своих войск в Украину. 9 декабря президент США Джо Байден сказал, что в Вашингтоне размещение американских войск в Украине в случае вторжения России сейчас не рассматривается.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против проведения конференции для обсуждения с Россией разделения так называемых «зон влияния».