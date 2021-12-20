Из Швейцарии в США 18 декабря экстрадирован российский бизнесмен Владислав Клюшин, который подозревается в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Швейцарии, пишет Корреспондент.

Отмечается, что россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопроводили его на рейс до Штатов. Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Как пишет Медуза, Владислав Клюшин владеет ООО М13, которое поставляет услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ. Бизнесмена также называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграм-канала Незыгарь.

Напомним, в начале декабря Федеральная служба безопасности РФ отчиталась, что разоблачила «разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб» в трех областях.