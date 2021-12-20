Уровень доверия украинцев к партии «Европейская Солидарность» составил 12,25% и обогнал показатели других политических сил в стране.

Такие данные опубликовали в результате последнего социологического исследования Киевский международный институт социологии и группа «СОЦИС».

На втором месте по популярности оказалась «Слуга народа» (12,1%).

Как свидетельствуют данные КМИС, поддержка партии Петра Порошенко за год выросла на 1,8%. Партия Владимира Зеленского потеряла соответственно 0,7%.

Другие партии по данным «СОЦИС» имеют следующие результаты: «Батьківщина» 8,25% всех опрошенных, «ОПЗЖ» 7,8%, «Розумна політика» 5,5%. Остальные партии имеют более низкие показатели.

Сроки проведения исследования: 11 – 16 декабря. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.

Ранее сообщалось, что украинцы считают непрофессиональность и коррумпированность власти причиной энергетического кризиса.